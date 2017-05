Noordrijn-Westfalen is de deelstaat met de grootste bevolking in Duitsland: de ongeveer 18 miljoen inwoners zijn goed voor een vijfde van de volledige bevolking. De deelstaatverkiezingen krijgen er dan ook het predicaat "kleine parlementsverkiezingen" mee.

De deelstaat was de voorbije 50 jaar ook zo goed als altijd in handen van de sociaaldemocratische SPD. Maar het is afwachten of dat zo blijft. Topvrouw Hannelore Kraft is zelf nog behoorlijk populair, maar de balans van de voorbije jaren voor de rood-groene coalitie oogt niet geweldig, en na nederlagen bij de vorige deelstaatverkiezingen is het afwachten wat er nog overblijft van het zogenoemde "Schulz-effect".

Onmiddellijk na de benoeming van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement begin dit jaar tot kanselierskandidaat scheerde de SPD immers hoge toppen in de peilingen en lag de SPD duidelijk voor op de CDU. Maar na de verkiezingen in Saarland en Sleeswijk-Holstein, die beide gewonnen werden door de CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel, heeft de euforie plaats gemaakt voor ontnuchtering. En al lijkt het socialistische bastion in de deelstaat dan ook te kraken, Hannelore Kraft (foto hieronder) blijft erin geloven: "Het is duidelijk dat het nipt wordt, maar we vechten tot de laatste minuut. En ik ben er zeker van dat we het halen."

Schulz zelf, die de bui voelt hangen, weigert deze verkiezingen als een test te zien: "De campagne voor de federale parlementsverkiezingen moet nog beginnen. Dan gaat het om de toekomst van Duitsland, onder mijn leiding of die van mevrouw Merkel." Maar zo goed als iedereen is het erover eens: verlies voor de SPD in dit socialistische bastion, waar Schulz zelf ook zijn stem uitbrengt, is een teken aan de wand.