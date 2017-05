Het WannaCry-computervirus greep vrijdag wereldwijd om zich heen. Het ging om zogenoemde cryptoware of ransomware dat foto's, bestanden en gegevens versleutelt, waardoor de gebruiker niet langer over zijn gegevens beschikt. Dikwijls eisen de cybercriminelen een som geld om alles weer vrij te geven.

Kleine en grote bedrijven, fabrieken, ziekenhuizen, scholen, winkels... Heel wat instellingen werden getroffen door WannaCry. Een van de grootste slachtoffers was de NHS, de Britse nationale gezondheidsdienst. Ook particulieren bleven niet gespaard. 200.000 slachtoffers in minstens 150 landen, dat is de balans die Europol-directeur Rob Wainwright vanmiddag opmaakte in het programa "Peston on Sunday" op de Britse zender ITV.

"De omvang van deze cyberaanval is ongezien. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Volgens de laatste telling zijn er zeker 200.000 slachtoffers in minstens 150 landen, onder wie heel wat grote instellingen en bedrijven", zegt Wainwright. De verspreiding van het virus mag momenteel dan wel enigszins gestopt zijn, het is nog lang niet voorbij, waarschuwt de directeur van Europol.