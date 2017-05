Macron laat er geen gras over groeien, want morgen maakt hij meteen al zijn eerste buitenlandse trip als president van Frankrijk. De jonge president (39 jaar) gaat namelijk naar Berlijn om er de Duitse bondskanselier Angela Merkel te ontmoeten. Macron wil Europa nieuw leven inblazen en daarbij is de Frans-Duitse as van het allerhoogste belang.

Wat François Hollande nu gaat doen, is nog niet geweten. Na de machtsoverdracht in het Elysée zal hij door Macron naar de binnenplaats van het paleis worden begeleid en weggereden worden in een auto die daar klaarstaat.