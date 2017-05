"Wat hebben Macron, Juncker, Rutte, Merkel en May gemeen?" vraagt de Nederlandse journalist Joris Luyendijk zich af op Twitter. "Ze hebben geen kinderen."

"Het wel of niet hebben van kinderen hangt wel degelijk samen met de mate waarin iemand carrière maakt", zegt Renske Keizer van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam in De Volkskrant. "Kinderloze vrouwen zijn vaak succesvoller in hun beroep dan moeders, terwijl kinderloze mannen het economisch juist minder goed doen dan vaders."

Keizer heeft het over de "Motherhood Penalty" en de "Fatherhood Premium". Vrouwen blijken minder te werken en dus minder te verdienen als ze kinderen hebben, terwijl dat voor mannen net anders uitdraait: zij gaan vaak net harder werken om hun gezin te onderhouden. Uit een soort verantwoordelijkheidsbesef, zeg maar.

Er speelt natuurlijk ook nog een andere factor mee: de "Marriage Premium", of het positieve effect van een levenspartner op de hoogte van het inkomen. "Waarschijnlijk zijn het vooral de partners, die een positieve uitwerking op mannen hebben. Mannen met een relatie zijn vaak stabieler, gaan gezonder leven en willen kostwinner zijn", aldus Keizer.

Dat mensen zoals Angela Merkel of Theresa May het zo ver hebben geschopt, is op die manier mooi te verklaren. Voor mensen als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker of Emmanuel Macron kan de verklaring mogelijk meer bij de partner worden gezocht. De Nederlandse premier Mark Rutte is in dat verband misschien wel de vreemdste eend in de bijt, want hij heeft - voor zover bekend - geen partner en heeft ook geen kinderen.