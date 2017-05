Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt In het Oost-Oekraïense stadje Avdeevka, in de regio Donetsk, zijn vier doden en een zwaargewonde gevallen nadat een huis door een granaat was getroffen. Door die heropflakkering van het geweld in Oost-Oekraïne heeft president Petro Porosjenko beslist om weg te blijven van de finale van het Eurovisiesongfestival in Kiev.