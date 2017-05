"Vandaag had ik gezelschap op kantoor", schrijft premier Justin Trudeau op zijn Facebook-pagina. Hij postte zes foto's van zichzelf samen met de 3-jarige Hadrien. Verstoppertje spelen in de ambtswoningen, rennen door de gangen, zoontje in de zetel van papa, samen de pers te woord staan: het zijn maar enkele van de vertederende kiekjes. Maar het is vooral een effectieve PR-stunt.

"Premier Trudeau , wil u Amerika adopteren? De meesten van ons, zowat de helft, zijn goed", reageert een Amerikaanse fan op Facebook.

"Dit is waarom ik zo van onze premier hou", reageert een Canadese fan. "Meneer Trudeau u bent zo'n aardige man... een fantastische vader en echtgenoot. U bent niet bang om uzelf te zijn."

"Amerikanen zijn zo jaloers. Canada heeft u, terwijl wij van president Obama zijn teruggekeerd naar #45", schrijft een andere fan uit de VS.