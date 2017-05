"Het is een aanval die toch wel ongezien is", zegt Tine Hollevoet van Europol. "Ongezien in omvang omdat gelijktijdig tienduizenden computersystemen zijn aangevallen in een 100-tal landen."

"Europol heeft al van verschillende landen steunaanvragen gekregen en dit is iets wat we absoluut ook op internationaal vlak moeten aanpakken", aldus Hollevoet: "Met alle cyber-crime-units van de politie in heel Europa en ook samen met privépartners."

De grootste slachtoffers tot nu toe lijken Rusland en Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië gaf dat onder meer aanzienlijke problemen in ziekenhuizen van de National Health Service (NHS). Daar wordt met man en macht gewerkt om de computers weer aan de praat te krijgen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zegt vanavond dat de NHS-computers voor 97 procent weer werken.

"De cyberaanval heeft van alle organisaties de gezondheidszorg in Engeland en Schotland toch wel het zwaarst getroffen" meldde correspondente Lia Van Bekhoven vanmiddag vanuit Londen. "45 ziekenhuizen en huisartsenpraktijken hebben noodmaatregelen moeten nemen sinds gisterenmiddag. Dat betekent dat operaties zijn uitgesteld en patiënten naar huis gestuurd zijn omdat computersystemen totaal geblokkeerd zijn."

De cyberaanval met het WannaCrypt-virus is wellicht het werk van een criminele bende. Besmette computers raken helemaal geblokkeerd en kunnen maar worden gedeblokkeerd tegen betaling van een losgeld. Europol raadt absoluut af in te gaan op dergelijke vragen om te betalen.