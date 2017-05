Het conflict over de lonen van de Ivoriaanse militairen blijft maar aanslepen. In januari had president Alassane Ouattara na een opstand nochtans beloofd rekening te houden met de eisen van de militairen in verband met loon en levensomstandigheden. Maar blijkbaar is daarvan nog niet veel in huis gekomen.

De militairen zijn boos en zijn opnieuw aan het muiten geslagen. Gisteren waren er schoten te horen in de buurt van het legerhoofdkwartier in Abidjan, de commerciële hoofdstad van het land, vandaag hebben misnoegde militairen wegblokkades opgeworpen in Bouaké, de tweede stad van het land, en in Korhogo, in het noorden van het land.

In Bouaké hebben soldaten drie voormalige rebellen beschoten en verwond, in Korhogo werden twee jongeren beschoten die op hun motorfiets een wegblokkade probeerden te ontwijken.

"We willen met niemand onderhandelen", zegt een muitende onderofficier aan het persagentschap Reuters. "We staan klaar om te vechten als we worden aangevallen. We hebben niets te verliezen."