“James Comey mag hopen dat er geen opnames zijn van onze gesprekken alvorens hij naar de pers begint te lekken.” Dat tweette de Amerikaanse president gisteren. Het twitterbericht wordt gezien als een bedreiging aan het adres van James Comey.

Of de gesprekken tussen Trump en Comey opgenomen zijn, is nog maar zeer de vraag. Na het Watergate-schandaal heeft geen enkele president zich daar nog aan gewaagd, in de vrees dat het in hun gezicht zou ontploffen zoals bij Nixon. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer ging alvast niet in op een vraag hierover. “De president heeft hier niets aan toe te voegen”, zei de woordvoerder tijdens zijn dagelijkse persbriefing.

Of ze nu bestaan of niet, klokkenluiderswebsite WikiLeaks wil graag de hand leggen op eventuele opnames. En looft daar dus een beloning van 100.000 dollar voor uit. De website roept mensen ook op om extra geld, in Bitcoins, over te maken, zodat het uitgeloofde bedrag nog kan oplopen.