iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Uit eigen beweging zou niemand naar dit internetadres surfen. Het adres bestond ook helemaal niet, tot gisteren een jonge Britse cybersecurity-expert het registreerde voor 10 dollar. Met dat tientje heeft hij er namelijk voor gezorgd dat de verdere verspreiding van het gijzelvirus is afgenomen.

Toen hij de code van het kwalijke virus aan het doorspitten was, zag de IT’er, die op Twitter bekend staat als @MalwareTech, het nonsensicale web-adres opduiken. Toen hij ging checken of het adres al geregistreerd was, merkte hij dat het nog vrij was, vertelde hij aan de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast.