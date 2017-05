Sean Spicer wimpelt vragen af over opnames gesprekken in Witte Huis

Het Witte Huis wil niet bevestigen of ontkennen of president Trump gesprekken in het geheim laat opnemen. Trump leek dat zelf te suggereren, in een twitter-bericht over de ontslagen FBI-baas James Comey. De woordvoerder van Trump, Sean Spicer, ging tijdens zijn persbriefing deze avond de lastigste vragen uit de weg.

