Vandaag zijn meer dan 1.200 burgers en opstandelingen uit twee gemeenten van Damascus geëvacueerd, aldus het staatspersagentschap Sana. De regering wil geen rebellen meer in de hoofdstad. Al meer dan twee jaar kregen verschillende rebellenbolwerken die elders in het land tegen de regering vochten, dezelfde kans. Maar deze evacuaties, die drie dagen geleden zijn begonnen, zijn de eerste in de hoofdstad sinds het begin van het conflict in 2011.

Concreet verlieten 664 personen, onder hen 103 strijders, Barzeh, een gemeente in het noordoosten van de stad die praktisch volledig in handen was van de opstandelingen. Ze werden met bussen naar Noord-Syrië gebracht. Een eerste evacuatie van bijna duizend mensen vond maandag al plaats in Barzeh.

Tegelijk hebben honderden rebellen en burgers Techrin verlaten, een aanpalende gemeente van Barzeh. Al maanden worden onderhandelingen gevoerd over een akkoord voor de evacuatie van drie rebellengemeentes in de hoofdstad: Barzeh, Techrin en Qaboun, alle drie in het noordoosten van Damascus.

Zondag werd een akkoord bereikt met Barzeh, dat met Techrin werd aanvankelijk geheim gehouden. De onderhandelingen met Qaboun worden nog voortgezet. Sinds woensdag rukken de regeringstroepen er verder op en hebben na een offensief van enkele weken nu 60 procent van Qaboun in handen.