De man in kwestie is een 61-jarige olie- en gasmagnaat die afkomstig is uit de Kaukasus maar opereerde vanuit Londen. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. De vrouw is afkomst uit Oost-Europa. Het koppel, dat twee kinderen heeft samen, ontmoette elkaar in 1989 in Moskou, waar zij toen studeerde. In 1993 verhuisden ze naar Londen. In 2013 gingen ze definitief uit elkaar.

De advocaten van de energiemagnaat argumenteerden voor de rechtbank dat hij een "speciale bijdrage" had geleverd bij het vergaren van het vermogen van meer dan een miljard pond. De rechter verwierp die claim echter en oordeelde dat beide echtgenoten "een gelijke bijdrage hadden geleverd aan het welzijn van het gezin".

De Britse rechtspraak gaat uit van het basisprincipe dat de kostwinnaar van het gezin en de partner die instaat voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen een evenwaardige bijdrage leveren. Ook speelde mee dat het om een huwelijk gaat dat 20 jaar geduurd heeft.

In het deel van de vrouw zit onder meer een kunstcollectie van meer dan 100 miljoen euro waarde en een Aston Martin van zo'n 415.000 euro. Britse media spreken van een van de grootste schikkingen ooit, maar dat is moeilijk vast te stellen omdat in de meeste gevallen een onderlinge regeling wordt getroffen, en die zijn niet publiek.