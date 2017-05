In een op tv uitgezonden verklaring bevestigde de Congolese gezondheidsminister Oly Ilunga de uitbraak, maar riep hij tegelijk "de bevolking op niet toe te geven aan de paniek". "Het land neemt alle nodige schikkingen om snel en efficiënt deze nieuwe ebola-epidemie aan te pakken."

De WHO geeft in haar verklaring aan dat ze "in nauwe samenwerking" met de Congolese autoriteiten optreedt "om de ontplooiing van materiaal en personeel op het terrein mogelijk te maken, om de epidemiologische waakzaamheid te versterken en de epidemie heel snel te controleren", en dat in een gebied dat moeilijk te bereiken is.

In 2014, ten tijde van de grote uitbraak in West-Afrika, werd ook Congo getroffen door het virus. Die uitbraak, in de toenmalige Evenaarsprovincie in het noordwesten van het land, had niets te zien met die in West-Afrika en kon snel gestopt worden. Er vielen toen, volgens de officiële cijfers, 49 doden.