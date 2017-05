In de Arctische raad zitten acht landen die belangen hebben in het Noordpoolgebied en daarom acties coördineren daar. In de raad zitten naast de VS en Canada ook Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Rusland en Zweden.

De bespreking van de klimaatverandering was het belangrijkste agendapunt op de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Arctische raad. Op de vergadering liet Tillerson verstaan dat de VS eerst zijn eigen belangen in de klimaatzaak grondig wil bekijken, voor het land zijn beleid daaromtrent eventueel zou bijstellen.

"Onze administratie is nog aan het bekijken hoe we de klimaatzaak gaan aanpakken", zei Tillerson, die zelf gewerkt heeft voor petroleumbedrijf Exxon Mobil. "We appreciëren dat jullie allemaal een belangrijk standpunt innemen, en we willen de tijd nemen om jullie bezorgdheden te begrijpen. Daarom willen we de juiste beslissing nemen voor de VS en zeker niets overhaasten."