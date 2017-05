Je moet het maar durven: als kleuter over de Queen leren, haar leuk vinden en haar prompt uitnodigen op je verjaardagsfeest. Dat is wat Shaan Dulay (4) deed. Als een echte charmeur bewierookte hij de Britse koningin in zijn uitnodiging dat ze "de beste Queen in de hele wereld is" en dat ze er als "een ware superheldin" uitziet "met haar rode mantel" (hermelijnen kroningsmantel, red.). Om meteen een gespreksonderwerp te hebben, suggereerde hij haar ook om te praten over "paarden, vliegtuigen en arme kinderen".

Shaan verstuurde de brief in maart en kreeg -tot zijn grote verbazing- antwoord. Het was een van de hofdames die een officiële brief met zegel stuurde. Daarin werd de knaap bedankt voor het aangeboden kopje thee en bleek de Queen verheugd dat ook hij van paarden houdt. Ondanks zijn ontgoocheling, bewaakt Shaan de brief met zijn leven en mag zijn moeder de koninklijke boodschap telkens opnieuw voorlezen.