Het gaat om een Palestijn die is opgegroeid in een vluchtelingenkamp in de Syrische stad Homs. De man was in mei 2015 naar Oostenrijk gevlucht en had daar asiel aangevraagd.

In juni vorig jaar was hij gearresteerd in een vluchtelingenkamp in Oostenrijk nadat een Syrische vluchteling hem had aangegeven bij de politie. De man had blijkbaar in het centrum gepocht dat hij had gevochten bij de Faruq Brigade van het Vrije Syrische Leger, één van de rebellengroepen.

Ook bij zijn ondervraging zou hij toegegeven hebben dat hij gewonde Syrische regeringssoldaten doodgeschoten had. Hij had elke pagina van die bekentenis ondertekend. Het doodschieten van zwaargewonde of gevangen genomen soldaten is een oorlogsmisdaad volgens de Conventie van Genève. Volgens experten is het echter een vrij gebruikelijke praktijk in de Syrische burgeroorlog.