Verder in het gesprek trokken de BBC-interviewers nog meer de privékaart. Zo kwamen de hardnekkige roddels over een vermeende zwangerschap van May jaren geleden aan bod. Het koppel May is echter kinderloos, en May's schoonmoeder vreesde al dat het duo eventuele plannen voor gezinsuitbreiding voor haar verzweeg. Het echtpaar vertelde ook openlijk over hun ontgoocheling destijds, toen bleek dat hun kinderwens niet vervuld kon worden.

"Mijn moeder was bijzonder ontgoocheld toen ze hoorde dat er niets van aan was", aldus Philip. "Bron van het kwaad was een krantenartikel waarin werd beweerd dat ik mogelijk geen parlementslid kon worden voor de conservatieven omwille van mijn nieuwe baby. Mijn onbestaand kind dus", zegt May daarover. "Ik was het voorval eigenlijk vergeten, tot mijn schoonmoeder mij daarover belde toen."