In India kunnen moslimmannen door de controversiële scheidingswet "Triple Talaq" van hun vrouw scheiden. Daarbij hoeven ze slechts drie keer het woord "Talaq" te zeggen tegen hun vrouw, wat "scheiding" betekent.

"Triple Talaq" is al jaren onderwerp van discussie, want in de meeste moslimlanden, zoals Pakistan en Bangladesh, is het verboden. India is dan ook een van de weinige landen waar de omstreden wet nog altijd legaal is.

Moslimactivistes en islamwetenschappers omschrijven de praktijk als discriminerend en onrechtvaardig. Ze verwijzen daarvoor naar de Koran, die aangeeft dat een scheiding verspreid moet worden over een verplichte bezinningsperiode van drie maanden. Pas na drie maanden zou de scheiding echt kunnen plaatsvinden, met de bekrachtiging van een islamitische geestelijke. Als reactie op de controversiële scheidingspraktijk, vaardigden ze daarom een grootschalige petitie uit. Het Indiaas Hooggerechtshof onderzoekt nu of de wet in strijd is met de geloofsvoorschriften van de islam, en schakelt daarvoor vijf juryleden in met elk een verschillende religieuze achtergrond.