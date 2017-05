Philip mijmert over paardensport: "Ik was net niet laatste"

De Duke of Edinburgh wordt in juni 96 en neemt dan afstand van zijn officiële taken. In de aanloop naar zijn pensionering heeft de Britse prins-gemaal een interview gegeven. Hij heeft het, niet zonder humor, over zijn favoriete tijdverdrijf: de paardensport.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Philip mijmert over paardensport: "Ik was net niet laatste"

De Duke of Edinburgh wordt in juni 96 en neemt dan afstand van zijn officiële taken. In de aanloop naar zijn pensionering heeft de Britse prins-gemaal een interview gegeven. Hij heeft het, niet zonder humor, over zijn favoriete tijdverdrijf: de paardensport.