Lavrov op bezoek in het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontvangen in het Witte Huis. Lavrov is de hoogste Russische functionaris die Trump ontvangt sinds hij in januari president werd.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Lavrov op bezoek in het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontvangen in het Witte Huis. Lavrov is de hoogste Russische functionaris die Trump ontvangt sinds hij in januari president werd.