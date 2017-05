In een brief neemt hij afscheid van zijn medewerkers. "Ik heb lang geloofd dat een president een FBI-directeur voor eender welke reden, of zelfs voor geen enkele reden, kan ontslaan", schrijft hij onder meer. "Ik ga geen tijd verspillen aan de beslissing of aan de manier waarop die is uitgevoerd. Ik hoop dat jullie dat ook niet doen. Het is gebeurd en ik overleef het wel."

Toch valt het Comey best wel zwaar om afscheid te nemen van de politiedienst. "Het is erg moeilijk om een groep mensen te verlaten die vastberaden zijn om het juiste te doen", schrijft hij. "Met jullie samenwerken was een van de gelukkigste tijden van mijn leven. Bedankt voor dat geschenk."