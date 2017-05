Oud-generaal Flynn is minder dan een maand lang veiligheidsadviseur geweest van president Donald Trump. Hij is ontslagen, omdat steeds duidelijker werd dat hij ongeoorloofde gesprekken met de Russen zou hebben gehad. Recent is ook bekend geraakt dat voormalig president Barack Obama op voorhand al Trump had gewaarschuwd voor Flynn.

De speciale Senaatscommissie is niet het enige onderzoek dat momenteel loopt naar de mogelijke inmenging van de Russen bij de vorige verkiezingen, ook in het Huis van Afgevaardigden loopt dergelijk onderzoek. De FBI heeft een soortgelijk onderzoek lopen. Het Pentagon onderzoekt bovendien nog eens apart de rol van Flynn. Zo zou de oud-generaal over verschillende jaren heen grote sommen geld hebben gekregen van de Russen.

In 2015 al zou hij enkele tienduizenden dollars hebben gekregen van de Russische propagandazender Russia Today om een gala bij te wonen in Moskou. Flynn zou daarbij naast de Russische president Vladimir Poetin hebben gezeten. Via een Turkse onderaanneming zou Flynn bovendien in volle Amerikaanse verkiezingen zelfs enkele honderdduizenden dollars hebben ontvangen vanuit Rusland.

Het Witte Huis heeft altijd ontkend dat de Russen een invloed hebben uitgeoefend op de presidentsverkiezingen. Dinsdag nog is FBI-baas James Comey op staande voet ontslagen. Officieel omdat hij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton niet goed zou hebben aangepakt. Critici beweren dat het onderzoek dat hij voerde naar de Russische inmenging bij de verkiezingen de eigenlijke reden voor zijn ontslag is.