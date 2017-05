Zijn premier Binali Yilderim riep de VSop om terug te komen op de beslissing om wapens te leveren aan de Syrische Koerden. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu deed er een schep bovenop en zei "elk wapen dat verkregen wordt door YPG (Syrische Koerden) is een bedreiging voor Turkije".

Ankara gaat duidelijk door het dak nu de VS mortieren, lichte wapens en pantserwagens gaat leveren aan de YPG. Volgens Amerika is dat nodig omdat de Syrische Koerden en hun Arabische bondgenoten in de "Syrische Democratische Krachten" (SDF) op het punt staan om Raqqa, de "hoofdsstad" van de terreurgroep IS in Syrië, te veroveren. Vandaag hebben de Syrische Koerden en hun bondgenoten de Tabqa-dam op de Eufraat ingenomen. Dat is de laatste halte op weg naar Raqqa.

Turkije beschouwt de Syrisch-Koerdische militie YPG als "een verlengstuk van de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK", die in het oosten van Turkije een guerillaoorlog voert tegen het Turkse leger.

Anderzijds is Turikije een belangrijk lid van de NAVO, al verzuren de relaties tussen Ankara en het Westen al een tijdje, ook al wegens de autoritaire regeerstijl van Erdogan.