In het koninklijk paleis in Oslo was het gisteren over de koninklijke koppen lopen voor een diner te ere van de verjaardag van de Noorse koning Harald en zijn echtgenote koningin Sonja. Allebei blazen ze dit jaar 80 kaarsjes uit. Harald deed dat al op 21 februari, Sonja mag dat op 4 juli doen.

Hun oudste zoon Haakon vond de plechtstatige bijeenkomst klaarblijkelijk de perfecte gelegenheid om een grap uit te halen. Halfweg het diner was hij plots spoorloos verdwenen. Toen hij een poosje later terugkeerde, kon niemand er naast kijken: de kroonprins had doodleuk zijn volle baard afgeknipt en zich vervolgens gladgeschoren. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk.

