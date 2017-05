"Op 1 juli start ik met een beweging, om opnieuw te bouwen aan een inventief links, die politieke etiketten overstijgt", tweette Hamon zelf na het interview over zijn politieke plannen op de Franse radio. Daar zei hij ook dat links in Frankrijk "geen tweede adem zal krijgen door bepaalde personen, of andere politieke etiketten maar wel door goede ideeën".

Of Hamon de Parti Socialiste verlaat, is onduidelijk. De aankondiging van een nieuwe politieke beweging betekent niet per se het einde van zijn lidmaatschap bij de PS. Hamon wil zijn ideeën uit de voorbije kiescampagne definitiever vorm geven in de toekomst. De precieze politieke invulling daarvan, is niet bekend.

Bij de afgelopen presidentsverkiezingen stelde Hamon teleur. De PS overtuigde in de eerste ronde amper 6,35% procent van de kiezers, een historisch lage score voor de Franse socialisten.