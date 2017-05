"Ik blijf socialist, ik zal mijn dertig jaar politiek engagement niet ontkennen en wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik wil dat Macron slaagt. Ik zal kandidaat zijn van de meerderheid van de president. Ik wil me inschrijven bij zijn beweging, La République en Marche", zo had Valls gisteren gezegd op de radio. Zonder eerst te overleggen met Macron of anderen van de beweging.

Morgen maakt La République en Marche bekend wie op de lijst zal staan voor de presidentsverkiezingen.