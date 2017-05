De Congolese vrouw uit Namen fungeert al sinds 2012 als tussenpersoon, bij adopties vanuit het Congolese weeshuis naar ons land. In drie gevallen was er sprake van onwettelijke adoptie. De kinderen in kwestie bleken geen wezen te zijn, maar kregen een valse identiteit.

Hun dossier wordt door familierechters in ons land herbekeken. Dat betekent niet dat de kinderen sowieso terugkeren naar hun biologische ouders in Congo. De rechtbank zal oordelen of ze beter af zijn bij hun adoptieouders in België, dan wel in hun thuisland.

Het federaal parket heeft nu beslist om ook oudere adoptiedossiers gaan herbekijken. Om hoeveel dossiers het precies gaat sinds de samenwerking met het weeshuis in 2012, is onduidelijk. "Er zijn aanwijzingen dat er in drie dossiers kinderen betrokken zijn die in Congo ouders hebben. Dan is het logisch dat we de andere dossiers ook gaan onderzoeken", zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket.