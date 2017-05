De Amerikaanse president heeft het recht om de baas van de FBI rechtstreeks te benoemen of te ontslaan. Dat laatste gebeurt echter zelden. "President Clinton deed het hem in 1993 voor, maar dat was nadat zijn toenmalige minister van Justitie melding had gemaakt van mogelijke corruptie", zegt correspondent Michiel Vos in "De ochtend".

"Dit is een heel ander verhaal. Zo is de precieze reden voor Comey's ontslag met onmiddellijke ingang een pak vager. En de manier waarop de man dit heeft moeten vernemen, is ook niet alles: er was een officiële brief overhandigd in het FBI-hoofdkantoor in Washington, maar Comey zelf was op dat moment voor een lezing in L.A. en vernam het nieuws daar op televisie."