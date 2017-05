De beslissing zou nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije kunnen veroorzaken. Ankara stoort zich al langer aan de steun van de VS aan de YPG omdat het de militie als het verlengde van de Koerdische Arbeiderspartij PKK beschouwt. Voor het Westen zijn de YPG echter een belangrijke, zo niet de belangrijkste partner in de strijd tegen IS.

Onlangs heeft Turkije nog stellingen van de YPG in Syrië gebombardeerd, en daarna hebben helikopters van de internationale coalitie onder leiding van de VS hulp geboden aan de gewonden.

Enkele uren voor de aankondiging van de levering had de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis in het Deense Kopenhagen, waar de internationale coalitie een bijeenkomst houdt, nog gezegd dat Turkije zal worden betrokken bij de slag om Raqqa. Die wordt, met de steun van de internationale coalitie, gevoerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die bestaan uit verschillende Koerdische, Arabische, Assyrische en Turkmeense milities. De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG voor de mannen en YPJ voor milities met vrouwelijke strijders) zijn veruit de voornaamste groepering in de SDF.