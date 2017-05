Auteur: An Baccaert, Sara Van Poucke

An Baccaert, Sara Van Poucke Sinds de toenadering met de VS en de dood van Fidel Castro is Cuba niet meer wat het ooit was. De Cubaanse revolutie is een stille dood aan het sterven. Wat doet dat met de Cubanen die het triomfantelijke begin meemaakten, maar aan het einde van hun leven aankijken tegen de teloorgang van hun idealen? De jonge Vlaamse cineaste Flo Flamme portretteerde gedurende twee jaar drie stokoude "Habaneros".