"Ik kan alleen maar zeggen dat deze prijs ons motiveert om ons werk om mensenlevens te redden, voort te zetten", reageert Ismail Alabdullah, een van de reddingswerkers van de Witte Helmen, bij VRT Nieuws. "Het is belangrijk dat de hele wereld naar ons kijkt en ziet wat we doen. En dat het het lijden van het Syrische volk gezien wordt."

Ismail Alabdullah werkt al vier jaar als reddingswerker voor De Witte Helmen. Hij was in Aleppo voor de vrijwilligersorganisatie verplicht werd om de stad te verlaten. "We hebben ons best gedaan om in Aleppo te blijven", zegt hij. "Vorig jaar was een van de moeilijkste jaren voor ons. We werden gedwongen om de stad te verlaten na hevige bombardementen die alles hebben verwoest."

De Vredesprijs Ieper wordt elk jaar uitgereikt op 11 november. Een jury bepaalt wie de genomineerden zijn, waarna de inwoners en scholieren van Ieper de lauraat kiezen. Vorig jaar kreeg de jonge Pakistaanse activiste Malala Yousafzai de prijs.