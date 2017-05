Minstens 50 gewonden bij bomaanslag in Thailand

In de buurt van een drukke supermarkt in Pattani in het zuiden van Thailand is een aanslag gepleegd met een bomauto. Daarbij zouden minstens 50 gewonden zijn gevallen, maar er is nog geen sprake van doden. De daders zijn nog onbekend, maar de aanslag zou vermoedelijk het werk zijn van moslimseparatisten in het zuiden van het voornamelijk boeddhistische land.

