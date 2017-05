Sandford was midden 2015 naar de VS gereisd om er zijn vriendin te bezoeken. Dit ondanks het negatieve advies van zijn moeder, die bang was dat haar zoon, die last had van angstaanvallen en leed aan depressies en anorexia, helemaal in de put zou geraken. Moeder Lynne: "Ik heb de plaatselijke gezondheidsdienst gecontacteerd, ik ben gaan praten met de politie. Maar we konden mijn zoon niet tegenhouden."

In de VS leerde Sandford de standpunten van Trump kennen: "De vrienden van mijn vriendin waren erg negatief over Trump. Wat ik in het nieuws zag, maakte me dan ook erg boos."

Toen zijn vriendin opgepakt werd door de politie, ging het van kwaad naar erger. Sandford, die toen in zijn wagen leefde: "Ik hoorde voortdurend stemmen in mijn hoofd die me zeiden dat ik Donald Trump moest vermoorden. Die stemmen werden almaar luider. Op sommige momenten waren ze zelfs aan het schreeuwen. Mijn vrienden vertelden me bovendien dat Trump moest gestopt worden. Dat hij de VS zou kapot maken. Maar het waren de stemmen in mijn hoofd die me opriepen hem te vermoorden."