Vermoorde Britse artsen in Boston stuurden laatste sms: "Gewapende man in huis"

AP Een politiewagen in de buurt van het penthouse waar het koppel werd gevonden. Een politiewagen in de buurt van het penthouse waar het koppel werd gevonden.

De Amerikaanse stad Boston, in de staat Massachusetts, is in de ban van de dubbele moord op twee anesthesisten. De artsen die verloofd waren, werden opgehangen teruggevonden in een luxueus appartement en de vermoedelijke dader werd gearresteerd en ligt in het ziekenhuis, maar niemand kent voorlopig zijn motief.