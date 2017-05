Banksy maakt muurschildering over brexit

De Britse straatkunstenaar Banksy heeft een muurschildering gemaakt over de brexit. Dat deed hij op een gebouw in Dover, waar de veerboten vertrekken en aankomen die Groot-Brittannië met het vasteland verbinden. Op de muurschildering staat de Europese vlag en een arbeider die één van de sterren aan het wegkappen is.

