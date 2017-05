Warren Jeffs zit een levenslange celstraf uit omdat hij jarenlang de leider was van een pedofiele en polygame sekte in de Amerikaanse staat Utah. In het plaatsje Hildale bouwde hij een sekte uit, als een afsplitsing van de mormoonse kerk. Die distantieerde zich van Jeffs’ sekte omdat hij een pleitbezorger was van huwelijken tussen jonge meisjes en oudere mannen.

Jeffs smolt eigendommen van sekteleden samen tot een groot, ommuurd woonerf waar hij met zijn 79 vrouwen samenleefde. Brielle Decker, De 65e vrouw waarmee hij officieus trouwde -want polygamie is illegaal in de VS- heeft nu het plan opgevat om van het grote complex in Hildale een toeristische trekpleister te maken.