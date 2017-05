Na de verkiezing van Donald Trump stelde hij generaal Michael Flynn aan als nationaal veiligheidsadviseur. Diens naam dook al snel op in de controverse rond Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en mogelijke banden tussen het team-Trump en Moskou. Flynn had vicepresident Mike Pence ook misleid over gesprekken met de Russische ambassadeur. In februari werd Flynn ontslagen

Sally Yates, die eind januari door Trump ontslagen werd als waarnemend minister van Justitie, getuigde gisteravond onder ede in de subcommissie voor Justitie in de Senaat in een lang verwachte hoorzitting over dat thema. Ze zei dat ze op 26 januari, in een gesprek met een advocaat van het Witte Huis, heeft verteld dat ze informatie had over de verklaringen van vicepresident Mike Pence, en hoe die niet strookten met de realiteit.

"Wij waren niet de enigen die dit alles wisten. De Russen wisten ook wat Flynn had gedaan en de Russen wisten ook dat generaal Flynn de vicepresident en anderen had misleid" (met betrekking tot zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington). In essentie kon Flynn als nationaal veiligheidsadviseur, wat hij korte tijd is geweest, door de Russen "gechanteerd zijn", zei de ex-minister.

Eerder op de dag meldden meerdere Amerikaanse media al dat Trump twee dagen na zijn verkiezingsoverwinning door zijn voorganger Barack Obama voor Flynn was gewaarschuwd, iets wat woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis later op de dag heeft erkend.