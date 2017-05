Iedereen zegt dat Marine Le Pen het zo slecht gedaan heeft, en Donald Trump zo goed, zei Gutman, maar Le Pen heeft meer stemmen gekregen van de Franse stemgerechtigden dan Trump.

Ze haalde 34 procent bij een opkomst van 74 procent, en ze kreeg dus de steun van 26 procent van de stemgerechtigden, terwijl slechts 24 procent van de Amerikaanse stemgerechtigden Trump steunde. De rest heeft op Hillary Clinton gestemd of is thuis gebleven, en 6 procent heeft gestemd maar niet op Clinton of Trump maar op "Mickey Mouse, Howard Gutman of Ronald Reagan die dood is", zo zei Gutman in "De afspraak".

Slechts ongeveer een kwart heeft dus gestemd voor Le Pen of Trump, en Gutman leidt daaruit af dat een extremistische kandidaat, "iemand van buiten het reservaat", altijd een op de vier stemmen kan halen. Het grote verschil is, zo zei hij, dat je in Frankrijk met zo'n uitslag met de grond gelijk gemaakt wordt, terwijl je ermee in de VS, als je tegenstander onpopulair is zoals Hillary Clinton, kunt winnen.