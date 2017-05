Obama zou Trump hebben gewaarschuwd voor Flynn tijdens een meeting in het Oval Office, enkele dagen na de verkiezingsoverwinning van de Republikein. Beide heren voerden een discussie over werknemers in het Witte Huis.

Waarom Obama Trump aanraadde om Flynn niet aan te stellen tot veiligheidsadviseur is niet bekend. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het bericht van de oud-medewerker van Obama.

Feit is dat generaal Michael Flynn al snel de bons kreeg van president Trump. Zijn naam dook op in de controverse rond Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en mogelijke banden tussen het team-Trump en Moskou. Flynn had vicepresident Mike Pence ook misleid over gesprekken met de Russische ambassadeur.