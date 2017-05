Het herbarium bevatte zeldzame planten uit het midden van de 19e eeuw, die bestemd waren voor wetenschappelijk onderzoek. Het Musée National d'Histoire Naturelle uit Parijs had de gedroogde en geperste planten in maart aan het Queensland's Herbarium in de stad Brisbane uitgeleend. De douane nam het pakket in beslag omdat de vereiste documenten ontbraken. Uiteindelijk werden de planten verbrand.