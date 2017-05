Het was dramatisch. Macron is in de val van de minutenlange herhaling getrapt.

Aan de speech zelf was ook nog behoorlijk wat werk, vindt De Poorter. "Hij maakt twee grote fouten. Eerst en vooral moet je eigenlijk geen toespraak houden, maar wel een verhaal vertellen. Dat deed hij niet, want het was een opeenvolging van clichématige uitspraken. Daarnaast gaat een goede speech zo'n twintig procent van de tijd over wat je denkt en zo'n tachtig procent over hoe je je daarbij voelt. Ik denk wel dat hij energie, charisma en passie heeft, maar hij toonde het niet in deze speech."

"De toespraak was ook veel te lang", zo benadrukt De Poorter nog. ""Terzake" heeft hem zelfs vroegtijdig afgebroken. Als media dat al doen, dan mag je ervan uitgaat dat de modale burger al vijf minuten eerder is afgehaakt. De beste toespraken uit de geschiedenis zijn minder dan 20 minuten. Macron is in de val van de minutenlange herhaling getrapt. Slechter kan je je eerste communicatie niet doen."