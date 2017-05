Over het naleven van het donderdag getekende memorandum betreffende het installeren van wat officieel "desescalatiezones" heet, zal via controleposten en toezichtscentra gewaakt worden door de drie ondertekenende landen en mogelijk andere partijen. Muallem dacht in dit verband aan militaire politie. Onduidelijk is of de minister het over Russische dan wel Syrische MP's had.

De minister benadrukte ook dat het Syrische leger zal optreden tegen elke inbreuk op het akkoord of een aanval van de oppositie. Sinds de ondertekening van het memorandum is het geweld in Syrië afgenomen, maar vooral in het centrum van het land zijn er nog altijd gevechten.