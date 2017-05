Een tragische rode draad doorheen het presidentschap van François Hollande zijn de verschillende aanslagen waarmee Frankrijk de voorbije jaren af te rekenen kreeg. Als we Hollande op televisie zagen verschijnen, was het dan ook heel vaak in de context van terreur. Als hij een toespraak gaf of ter plaatse ging in Parijs of Nice. "Dit is een daad van oorlog", zegt Hollande in een veelbesproken toespraak net na de aanslagen van 13 november 2015.