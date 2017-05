“In het noorden houdt Le Pen vrij goed stand”, zegt Desmet. Zowel in Pas-de-Calais als in Aisne haalt ze het. In andere noordelijke regio’s is het vrij nipt en komt het soms maar op een halve procent aan. “Dat zijn erg verpauperde regio’s”, legt de Frankrijkkenner uit. “Le Pen is er daar in geslaagd om echt de man in de straat mee te hebben.” De verrassing van het noorden is echter het departement du Nord. “Macron haalt er 57 procent, dat is echt wel opvallend”, zegt Desmet. “Bovendien doet Le Pen het ook niet zo goed in Rijsel.”