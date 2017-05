Met En Marche! inspireerde hij zich op de presidentscampagne van Barack Obama in 2008: heel erg to the grassroots, naar de mensen, naar de oorsprong van alles, zegt journalist Emily Schultheis aan de BBC. Zijn eerste grote actie was de Grande Marche (Grote Mars), waarmee hij zijn groeiende, energieke, maar onervaren aanhangers mobiliseerde.

"De campagne gebruikte algoritmen van een organisatie waarmee ze samenwerkte, een organisatie die trouwens ook vrijwilliger was bij Obama's campagne in 2008. Daarmee identificeerde Macron districten en buurten die het meest representatief waren voor Frankrijk als geheel. Het team stuurde dan vrijwilligers uit om aan te kloppen bij honderdduizenden mensen."

Die vrijwilligers deelden niet alleen flyers uit, ze voerden ook langere gesprekken met 25.000 stemmers over het hele land. De informatie die ze daaruit vergaarden, werd in een databank gestopt die het team hielp om prioriteiten in de campagne te bepalen en beleid uit te stippelen.

"Het was een massieve controlegroep voor Macron, om de temperatuur van het land te meten, maar ook om er zich van te vergewissen dat mensen al van in het prille begin in contact stonden met zijn beweging, dat vrijwilligers wisten hoe ze van deur tot deur moesten gaan en mensen aanspreken. Het was een oefening die de basis legde voor wat hij dit jaar gerealiseerd heeft", zegt Schultheis.