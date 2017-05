Plein voor Louvre tijdje ontruimd na vondst verdacht pakje

In Parijs is een tijdje het plein ontruimd waar vanavond Macron normaal gezien zijn aanhangers moet toespreken. Het gaat om het plein voor het Louvre-museum, met de bekende glazen piramide. Er was een verdacht pakje gevonden en het plein is uit voorzorg ontruimd. Intussen is het plein weer open.

