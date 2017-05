Het was geen kalverliefde en in 2006 scheidde Brigitte Trogneux van haar man. Een jaar later trouwde "Bibi" dan toch met haar grote vlam "Manu", die via de zakenbank Rothschild, dan als adviseur van president François Hollande en tenslotte als minister van Economie hoge toppen scheerde. Samen hebben ze geen kinderen.

"Bibi" bleef lesgeven en hield zich tot voor kort uit de schaduw. Dat veranderde tijdens de campagne toen ze zich zelf tijdens een vakantie in een badpak op het strand liet fotograferen. Tijdens de campagne speelde ze een belangrijke rol als adviseur, maar ook om het bankiersimago van haar echtgenoot te verzachten. Tegenover Marine Le Pen kon de nu al 63-jarige Trogneux veel vrouwelijke kiezers naar haar echtgenoot trekken.

Doet de relatie tussen de lerares en haar ex-leerling vragen rijzen, feit is dat het koppel passionele omhelzingen en zoenen in het publiek niet uit de weg gaat en er is natuurlijk ook geen enkele reden waarom een man niet van een oudere vrouw zou kunnen houden.

Hoe dan ook heeft Frankrijk binnenkort opnieuw een "première dame", een erg bijzondere zelfs. Macron heeft eerder aangegeven dat de grootmoeder van zeven kleinkinderen een belangrijke rol zal spelen in het Elysée. Welke is nog niet helemaal duidelijk, maar haar invloed op de toekomstige president is erg groot.