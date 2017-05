Op school valt het meteen op: Emmanuel Macron is leergierig en briljant. Hij houdt enorm van literatuur, taal en theater. Zo leert hij ook zijn toekomstige vrouw Brigitte kennen. We zeggen en schrijven mei 1993. Macron is dan 15 jaar oud en staat op het podium voor de traditionele eindejaarsvoorstelling. Hij schittert als vogelverschrikker in de schoolbewerking van "La comédie du langage" van Jean Tardieu.

De leerkracht die zich ontfermt over het toneelstuk is Brigitte Trogneux. Zij is dan al 40 en een getrouwde moeder van drie kinderen. De vonk slaat meteen over. Dat is niet naar de zin van de ouders van Emmanuel, die hem prompt "verbannen" naar een school in Parijs. In 2007, 14 jaar na datum, trouwen beiden toch en wordt Brigitte mevrouw Macron.

"Zijn vrouw is zijn beste raadgever en enige vertrouweling. Hij doet niets zonder het haar eerst te vragen", zeggen intimi van Macron. De nieuwe Première Dame van Frankrijk krijgen we overigens ook even te zien op onderstaande beelden van het toneelstuk uit 1993 (vanaf 1'19"). Het gaat om een fragment uit de documentaire "Emmanuel Macron, la stratégie du météore", uitgezonden door France 3.

Het bijzondere leeftijdsverschil tussen Macron en zijn echtgenote doet de roddelmolens op volle toeren draaien. In Frankrijk stak een tijd terug het bericht de kop op dat Emmanuel Macron homoseksueel zou zijn en een relatie zou hebben met Mathieu Gallet, de baas van de Franse publieke radio. Macron wuifde die berichten met humor weg.