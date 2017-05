Dat het serieus is en geen vluchtige, onbezonnen zomerliefde, maakte de Britse prins in november al duidelijk. In een verklaring maakte hij zich boos dat paparazzi zijn vriendin Meghan Markle lastigvielen. Er was zelfs een poging tot inbraak in haar woonst in Toronto. Bij haar ex-man Trevor Engelson en moeder Doria Radlan kampeerden ze op het voetpad om maar één citaat te ontfutselen. Wat tot hier toe nog niet gelukt is.

Markle struikelt nog altijd over paparazzi, maar het koppel steekt zich niet meer weg. Zo ging het stel rond Kerstmis samen een kerstboom kopen, in een tuinierwinkel om de hoek bij Kensington Palace. De Britse prins nam zijn vriendin ook mee naar het huwelijk van een van zijn beste vrienden, Tom Inskip, op Jamaica.

De volgende stap is nu gezet. Markle woonde een exclusieve benefietwedstrijd (foto's hieronder - niet via onze app zichtbaar - of op deze site) op het poloveld van Ascot bij. Harry speelde een match voor verschillende goede doelen. Markle stond aan de zijlijn, met een zonnebril in een poging om toch anoniem te blijven. De twee werden ook niet te samen gefotografeerd. Andere bekende gezichten aan de zijlijn waren trouwens acteurs Eddie Redmayne, die met prins William studeerde, en Matt Smith (hij vertolkt prins Philip in de serie "The crown").